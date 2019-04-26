Какие продукты обязательно нужно включить в рацион, чтобы улучшить работу сердца и сосудов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Стремительный темп жизни, отсутствие полноценного отдыха и частый стресс - факторы, которые негативно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Снизить нагрузку на организм поможет правильное питание.

Рыба

Особенно полезна жирная морская рыба, богатая полиненасыщенными кислотами Омега-3 (лосось, скумбрия, сардины, тунец). Британские ученые говорят, что достаточно двух обедов в неделю, чтобы значительно сократить риск возникновения ишемической болезни сердца.

Помидор

Сердцу необходимы продукты, содержащие магний и калий. Помидоры как раз в их числе, к тому же они богаты кремнием, железом, органическими кислотами и пищевыми волокнами. Такое сочетание питательных веществ снижает кровяное давление и укрепляет стенки сосудов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.

Фасоль

Бобовые, как и помидоры, богаты магнием и калием, кроме того, они содержат железо, фолиевую кислоту и флавоноиды - эти микроэлементы укрепляют стенки сосудов и делают их более эластичными.

Орехи

Миндаль, грецкие и кедровые орехи питают сердце и сосуды калием, магнием, витаминами В, С, E и РР, благодаря чему повышается их выносливость. Ешьте орехи вместо перекусов печеньем, чипсами и конфетами или добавляйте их в салаты и каши.

Яблоко

Этот фрукт содержат кверцетин - флавоноид, который восстанавливает поврежденные и воспаленные участки артерий, предотвращает формирование бляшек и минимизирует ущерб от вредного холестерина.

Черника

Рекордное количество антоциана содержится в чернике. В сочетании с витамином C и клетчаткой этот антиоксидант очищает и укрепляет сосуды.

Гранат

Плоды граната, как и черника, содержат антоцианы, которые способствуют нормализации процесса кроветворения, делают стенки сосудов крепче и замедляют возрастные изменения сердца.