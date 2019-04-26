Названы продукты, которые нельзя есть женщинам после 40
После 40-45 лет женщинам становится сложно сохранять прежнюю фигуру из-за смены гормонального фона и замедления обмена веществ. В этом возрасте становится особенно важно исключить из своей диеты вредные продукты.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Фастфуд
Если в молодом возрасте один-два гамбургера в неделю организм переварит и не заметит, то с возрастом у женщин замедляется обмен веществ, и все "пустые калории" откладываются на боках. Чтобы вас не "разнесло", откажитесь от любого фастфуда и дешевых кондитерских изделий. Содержащиеся в них трансжиры (гидрогенизированные растительные масла) особенно вредны для женщин зрелого возраста.
Сладкие напитки
Пакетированные соки, лимонады и газировка содержат больше калорий, чем тарелка борща или овощной салат. В связи с высоким гликемическим индексом этих напитков употребление их в возрасте после 40 лет резко увеличивает риск возникновения диабета второго типа.
Белый хлеб
Женский организм иначе, чем мужской, реагирует на быстрые углеводы, содержащиеся в белом хлебе. Ученые подсчитали, что для женщин, регулярно употребляющих много белого хлеба, риск сердечного приступа повышается в 2,2 раза. Помимо вреда для сердца, белый хлеб вредит также талии. Быстрые углеводы стремительно перерабатываются в глюкозу, сразу вызывая чувство насыщения, однако так же стремительно и рассасываются, после чего организм требует нового приема пищи. Результат - лишние килограммы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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