Новое исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что женщины среднего возраста (от 40 лет и старше), которые принимают антибиотики в течение двух месяцев и более (не обязательно подряд), имеют наибольший риск сердечно-сосудистых катастроф, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вероятная причина заключается в том, что антибиотики в значительной мере изменяют баланс микробиоты в кишечнике, разрушая "хорошие" микробы. Между тем, ранее уже была доказана связь между изменениями в микробиотической среде кишечника и воспалением, а также сужением кровеносных сосудов, инсультом и болезнями сердца.

Но почему только у женщин? Дело в том, что изучались данные именно женщин, а точнее, 36429 медсестер, которые принимали участие в исследовании здоровья с 2004 года по 2012 год. Ученые разделили их на четыре группы: те, кто никогда не принимал антибиотики; те, кто принимал их менее 15 дней; от 15 дней до двух месяцев; или в течение двух месяцев и дольше. В течение периода наблюдения, составившего почти восемь лет, у 1056 участниц развилось сердечно-сосудистое заболевание.

После корректировок с учетом факторов, способных повлиять на результаты, вроде возраста, расы, пола, диеты, образа жизни, причин применения антибиотиков, избыточного веса, других заболеваний и приема лекарств, исследователи обнаружили, что женщины, которые использовали антибиотики в течение двух месяцев или дольше после 40 лет, имели риск развития сердечно-сосудистых заболеваний почти на 30% выше, по сравнению с женщинами, которые не принимали антибиотики.

Ученые предполагают, что здесь сыграл свою роль кумулятивный, то есть накопительный эффект, когда вред от антибиотиков накапливается постепенно.

Исследователи призывают по возможности обходиться без применения антибактериальных препаратов. Очевидно, что возможность такая есть, поскольку самыми распространенными причинами использования антибиотиков были названы обычные респираторные инфекции, инфекции мочевыводящих путей и проблемы с зубами.