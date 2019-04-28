Названа новая опасность долгого нахождения в горячей ванне
Нахождение в горячей ванне более чем 5 минут может оказывать негативный эффект на здоровье человека. Врач Василий Фролов отметил, что роль играет температура воды во время купания, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.
Если температура воды в ванне близка к 40 градусам, нежелательно оставаться там больше 5 минут. Когда температура ниже 35 градусов, процесс можно продлить до 15 минут. По словам врача, в долгосрочной перспективе горячая вода способна оказывать негативное воздействие на сердце и сосуды, последние при длительном пребывании в ванне начинают расширяться. Итогом такого процесса способны оказаться снижение давления или даже потеря сознания.
Противопоказаны горячие ванны и при наличии у человека диабета, поскольку могут спровоцировать скачок уровня сахара. Еще один минус горячей воды в отрицательном воздействии на кожу, что касается и частого использования мочалок. Последней достаточно пользоваться дважды в неделю, не стоит усердствовать со скрабами, а волосы лучше мыть пару раз в течение 7 дней.
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