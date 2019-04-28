Медики из Национальной службы здравоохранения Британии рассказали, о чем сигнализирует покраснение языка. Такой симптом способен указывать на проблемы со здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Язык может не только краснеть, но и казаться припухшим, а также на нем практически исчезают привычные "сосочки" и он становится гладким. Нередко такие симптомы свидетельствуют о дефиците в организме витамина B12, среди других проявлений проблемы выделяют хроническую усталость, трудности с координацией и малокровие. Медики подчеркивают, что многие предпочитают игнорировать покраснение языка или просто не замечают проблемы, что мешает своевременно выявить источник симптома.



Если человек замечает за собой указанные изменения языка, лучше отправиться на консультацию к врачу. При этом следует отказаться от самолечения, поскольку для эффективности последнего необходимо со 100-процентной уверенностью знать причину покраснения и припухлости.