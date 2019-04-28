Протестирована вакцина против рака
28 апреля 2019 11:04 250
Американские ученые протестировали на пациентах разработанную ими вакцину против рака толстой и прямой кишки. Отчет об испытаниях вакцины опубликован в Journal for ImmunoTherapy of Cancer. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, эта вакцина направлена на предотвращение развития вторичного рака, поскольку каждый второй с данным видом онкологии страдает от рецидивов.
Уточняется, что после введения вакцины у пациентов выработались антитела и клетки Т-киллеры. Они воздействуют на белок, обнаруживающийся в злокачественных опухолях.
Причем в исследовании подчеркивается, что вакцина не привела к каким-то серьезным побочным эффектам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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