Представьте ситуацию: вы приходите в травмпункт с переломом, медсестра вам делает укольчик стволовых клеток и сломанная кость срастается буквально на глазах.

Пока такое возможно только в воображении, хотя большая часть технологии уже отработана. Самое сложное было - не позволить клеткам в составе инъекции погибнуть раньше времени, еще на этапе ввода в организм, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) разработали микрофлюидную платформу, способную производить капли устойчивого клеточного микрогеля. На одном чипе происходят все необходимые процессы от образования капель до их отделения.

Чтобы избежать клеточной агрегации во время процесса образования капель, перед смешиванием с желатиновым метакрилатом (среда для роста) клетки обрабатывают бычьим сывороточным альбумином и перемешивают магнитным миксером.

Далее происходит фотосшивка, затем полученные микрогели поступают в блок фильтрации того же устройства, где осторожно отделяется масляная фаза. Жизнеспособность инкапсулированных клеток на данном этапе составляет около 85% в день и поддерживается в течение 5 дней.

Разработчики утверждают, что с помощью нового подхода можно восстанавливать всё: от переломов костей до порванных связок; и по мере совершенствования технологии - даже ремонтировать целые органы.

Команда исследователей уже планирует следующий шаг, который будет заключаться во встраивании в микрогель различных видов стволовых клеток-предшественников вместе с факторами роста. Идея заключается в том, что клетки-предшественники будут трансформироваться в нужный тип ткани сразу после инъекции.