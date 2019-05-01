27 апреля в "Sea Breeze Resort" состоялся семинар по уникальной cистеме омоложения и долголетия именитых доктора Ведова и доктора Ферузы Гафаровой. Организатором мероприятия выступил эстетический центр "Medline". На семинаре было объявлено о постепенном введении в практику эстетическим центром "Medline", "Port Baku Beauty Salon" и центром красоты "Ambassade de la Beauté and Detox Spa" совершенно новых методик и процедур омоложения и долголетия, а также о скором открытии первого в Азербайджане "Anti-Age" центра, в котором будет представлен широкий комплекс программ по омоложению

Семинар открыла главный директор "Medline Esthetic Center" Хаджар Джафарова. В своей приветственной речи она отметила цели программы "Anti-Age", которая помогает людям подчеркнуть их неповторимую красоту и продлить молодость, а также познакомила гостей с различными техниками системы омоложения и долголетия.

Специалист по медицине "Anti-Age", практикующая в эстетической клинике Cosmesurge в Дубае доктор Гафарова рассказала о главных причинах появления признаков старения и способах их устранения с использованием новейших методик и технологий. По словам Доктора Гафаровой, современные женщины не всегда успевают уделять себе больше времени и поэтому очень важно не забывать о себе и заботиться о своем здоровье и красоте

В ходе семинара гости имели уникальную возможность познакомиться с одним из ведущих специалистов своего дела, основателем первой русско-японской клиники "Anti-Age", разработчиком более 90 омолаживающих препаратов Доктором Ведовым. Доктор поведал о своем опыте общения с долгожителями из разных стран мира, поделился секретами долголетия и рассказал об успехах, которых добилась его клиника.

По окончанию семинара гости смогли пообщаться с докторами, задать им вопросы и записаться к ним на прием.