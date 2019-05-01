Ученые Университета штата Мичиган (США) показали, что у пожилых людей с плохим обонянием риск смерти в следующие 10 лет после тестирования выше, чем у остальных. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает издание Live Science.

В исследовании, начавшемся в 1997-1998 годах, приняли участие 2,3 тысячи человек в возрасте от 70 до 79 лет. В ходе теста им предложили идентифицировать 12 распространенных ароматов. В течение 13 лет, до 2014 года, умерли 1,2 тысячи добровольцев.

Оказалось, что у тех, у кого результаты теста были плохими, риск смерти в течение 10 лет был на 46 процентов выше. В течение 13 лет корреляция была меньше, поскольку жизненный цикл участников подходил к концу, и многие умирали вне зависимости от уровня обоняния или состояния здоровья в начале исследования.

Результаты также продемонстрировали, что у людей с хорошим здоровьем потеря обоняния была основным предиктором скорого ухода из жизни. У них вероятность смерти к 10-му году исследования была на 62 процента выше по сравнению с испытуемыми с хорошей способностью чувствовать запах, а к 13-му году - на 40 процентов.

Сама связь объясняется тем, что нейродегенеративные заболевания, например, болезнь Паркинсона или деменция, уменьшающие продолжительность жизни человека, также сказываются на обонянии.