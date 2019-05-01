Стоматологи из Финляндии рассказали своим пациентам, чем опасен отказ от чистки зубов. По словам экспертов, это увеличивает риск развития болезней сердца, сообщает Day.Az со ссылкой на http://pishet-omsk.ru.

Учёные из Университета Хельсинки провели соответствующее исследование. В нём участвовали 755 человек. За ними наблюдали двадцать семь лет.

Оказалось, что дети с кариесом чаще болели потом атеросклерозом. Такой недуг увеличивает опасность инсультов, инфарктов и преждевременной смерти.

Финские учёные снова подтвердили связь между болезнями дёсен и заболеваниями сердца и сосудов. Ранее такие выводы уже делались специалистами. Не забывайте чистить зубы.

Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).