Чем опасен отказ от чистки зубов?
Стоматологи из Финляндии рассказали своим пациентам, чем опасен отказ от чистки зубов. По словам экспертов, это увеличивает риск развития болезней сердца, сообщает Day.Az со ссылкой на http://pishet-omsk.ru.
Учёные из Университета Хельсинки провели соответствующее исследование. В нём участвовали 755 человек. За ними наблюдали двадцать семь лет.
Оказалось, что дети с кариесом чаще болели потом атеросклерозом. Такой недуг увеличивает опасность инсультов, инфарктов и преждевременной смерти.
Финские учёные снова подтвердили связь между болезнями дёсен и заболеваниями сердца и сосудов. Ранее такие выводы уже делались специалистами. Не забывайте чистить зубы.
Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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