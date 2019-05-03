Храп во время сна способен провоцировать травмы в верхних дыхательных путях, а также препятствовать их заживлению. Соответствующие выводы сделаны шведскими учеными, представляющими Университет Умео.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Спровоцированные храпом периодические вибрации в состоянии становиться причиной травм в верхних дыхательных путях, что впоследствии грозит развитием дисфункции глотания. Последняя делает человека более уязвимым перед проявлением апноэ во сне. Организованная учеными работа позволит обнаружить меры для эффективной ранней профилактики, которые должны ускорить заживление поврежденных вследствии храпа тканей.

Исследования показали, что у постоянно храпящих и испытывающих апноэ во сне граждан отмечается потеря нервов и, кроме того, мышечной массы в мягком небе. В мышечных клетках испытуемых фиксировался нейромедиатор, обычно имеющий связь с заживлением и процессом регенерации нейронов. Это указывает в пользу того, что тело предпринимает попытки залечить травмы, но храп мешает этому.