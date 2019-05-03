В советскую эпоху чеснок использовался как лекарство от всех болезней: с его помощью укрепляли иммунитет, лечили от насморка и гриппа и даже избавлялись от кишечных паразитов. И несмотря на то, что порой народные метода казались чрезмерно радикальными и даже опасными (чего стоит один совет закапывать в нос чесночный сок), в чем-то наши мамы и бабушки были правы: это растение действительно помогает бороться с рядом заболеваний. Итак, рассказываем, что происходит с организмом при регулярном употреблении чеснока.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Вы будете реже болеть

Чеснок действительно укрепляет иммунитет. Дело в том, что аллицин - органическое соединение, которое образуется при механическом разрушении клеток чеснока, - обладает мощным бактерицидным и дезинфицирующим действием и оперативно борется с микробами, попадающими в организм, не оставляя болезни ни единого шанса. Доказано, что люди, которые съедают по зубчику чеснока в день, болеют в два раза реже, чем те, кто не имеет такой привычки.

Болезнь будет уходить быстрее

Чеснок не только помогает укрепить иммунную систему, но и быстро справляется с уже наступившей болезнью. Так, прием свежего чеснока с первого дня простуды сокращает острый период заболевания на 61%.

Терять лишний вес будет проще

Результаты исследования, проведенного научным журналом American Journal of Hypertension, показали, что чеснок помогает улучшить метаболизм сахаров, а значит, и быстрее избавиться от лишних килограммов. Во время эксперимента группа испытуемых с высоким уровнем инсулина и высоким артериальным давлением получала аллицин. Через некоторое время ученые заметили, что все они немного потеряли в весе, в отличие от тех, кто не ел чеснок.

Кому нельзя есть чеснок

Чеснок не стоит есть людям с различными заболеваниями печени и почек. Все дело в токсичных элементах, которые содержатся в зубчиках и могут вызвать обострение хронических недугов.

Чеснок раздражает слизистую кишечника и даже может спровоцировать воспаление. По этой причине его не рекомендуют употреблять при нарушениях стула и геморрое. Кроме того, чеснок противопоказан пациентам с перепадами давления, плохим зрением, аритмией и желчнокаменной болезнью.

Не рекомендуется есть чеснок и при подготовке к операции, так как он способствует разжижению крови.

Наконец, врачи советуют отказываться от чеснока беременным женщинам и кормящим мамам. Считается, что он может негативно сказаться на развитии эмбриона и вызвать аллергию у младенца.