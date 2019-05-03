Исследователи Сиднейского университета в Австралии провели эксперимент и выяснили, как за восемь часов снизить вес и нарастить мышечную массу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Как было установлено, 20-минутные спринт-занятия на велотренажере три раза в неделю способны приостановить негативные последствия менопаузы. Впечатляющих результатов можно добиться за два месяца - то есть всего восемь часов занятий на велотренажере.

В исследовании принимали участие сорок женщин в постменопаузе с лишним весом, которые вели преимущественно сидячий образ жизни. Их разделили на две группы: одна выполняла вышеупомянутые упражнения, а вторая - нет.

В итоге первая группа набрала в среднем 0,7 кг мышц в ногах и туловище, а также потеряла 0,4 кг жира. Помимо этого, она повысила свою аэробную выносливость на 12 процентов.

"Однако, как и в любом другом случае, если эти упражнения выполнять нерегулярно, то эффект от них будет размытый либо его совсем не будет. Интервальные занятия - это изменение образа жизни в принципе", - предупредил руководитель исследования Яти Бутчер.