В лес мало кто берет с собой аптечку: обычно дело ограничивается таблетками от головы и углем. Но если все же напасть застала вас далеко в чаще, то имеет смысл знать основные целебные растения, которые можно найти буквально под ногами. Пять из них чрезвычайно полезны, если под рукой нет полноценной аптечки.



Подорожник





Укусы многих насекомых сами по себе не причиняют серьезного вреда здоровью, но они могут создать ощутимый дискомфорт, вызвав отек, зуд, а в крайних случаях - аллергическую реакцию. Снять неприятные симптомы и боль можно таким народным средством, как подорожник. Листья необходимо промыть водой, размять до выступления сока или разжевать и положить на место укуса. Увядающие листья периодически следует менять на более свежие.

Помимо этого подорожник можно использовать как природный антисептик. Приложенный к ране лист предотвращает развитие гнойного воспаления, к тому же он способствует более быстрому разрастанию клеточной ткани, благодаря чему ранка затянется быстрее.

Тысячелистник обыкновенный







На латыни тысячелистник называется как Achilléa. По преданию, именем Ахилла звали одного из героев Троянской войны, лечившего воинов соком тысячелистника. Растение содержит дубильные вещества, эфирные масла, органические кислоты, витамины С, К, каротин и ряд других веществ, благодаря чему его можно использовать как кровоостанавливающий, противомикробный, сосудорасширяющий, противовоспалительный и потогонный препарат. Из растения готовят настой, отвар, либо мазь. Для наружного применения достаточно взять 25-30 гр. тысячелистника залить стаканом кипятка и настоять в течение часа в термосе.

Золотарник







В летний сезон его без труда можно найти в лесу или возле дорог. Растение содержит такие вещества, как сапонины, эфирное масло, алкалоиды, кофейная кислота, кверцитрин, флаваноиды, которые положительно воздействуют на организм и помогают бороться с рядом заболеваний. Растение обладает выраженным диуретическим, противоспалительным и антимикробным действием. Свежие листья можно измельчить в кашицу и использовать для лечения ран.

Настой золотарника готовят так: 1 столовую ложку измельченного растения заливают 500 мл. кипятка и настаивают в течение 6-7 часов, после чего процеживают в чистую емкость и принимают по 30 мл. 3 раза в день. Также стоит помнить, что золотарник растение ядовитое, поэтому без особой нужды его лучше не принимать, а при приеме следует строго соблюдать дозировку.

Желуди







В желудях содержится масса полезных веществ, а в сложное время его питательные свойства могут спасти от голода. Желуди обладают бактерицидным и обволакивающим действием. Плоды дуба испокон веков применяли при лечении зубной боли и десен, при отравлениях и просто расстройствах желудка, при лечении заболеваний мочеполовой системы. При расстройствах желудка готовят настой желудей, состоящий из 1 ч.л. измельченного сырья, заваренного стаканом кипятка. Смесь остужают, процеживают и принимают по 1/2 стакана 3 раза в день. Этот же настой можно использовать для полоскания рта.

Листья ежевики







В листьях этого растения содержатся дубильные и минеральные вещества, витамин С и аминокислоты. Настой из листьев оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, мочегонное и потогонное действие. С помощью него можно лечить экзему и воспаления кожи, ангину, стоматит и диарею. При расстройстве желудка две чайные ложки подсушенных листьев настаивают в кружке горячей воды в течение 1-2 часов, затем процеживают и пьют по 1/2 стакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды. К ранам и нарывам следует прикладываться измельченную кашицу из свежих листьев.

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