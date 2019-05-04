Масштабное многолетнее исследование подтвердило, что антиретровирусная терапия полностью подавляет передачу ВИЧ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом сообщает издание The Guardian.

В исследовании участвовали около тысячи гомосексуальных пар, где лишь один из партнеров был носителем ВИЧ и принимал антиретровирусные средства. За восемь лет наблюдений не было зафиксировано ни одного случая передачи вируса между участниками эксперимента. 15 мужчин заразились в результате незащищенного секса с лицами, которые не проходили антиретровирусную терапию.

"Результаты нашего исследования дают исчерпывающее доказательство того, что для гомосексуальных мужчин риск передачи ВИЧ при антиретровирусной терапии равен нулю", - заявила профессор Алисон Роджерс (Alison Rodgers) из Университетского колледжа Лондона, участвовавшая в руководстве экспериментом. Эффективность антиретровирусной терапии для гетеросексуальных пар была подтверждена ранее.