Употребление 500 мг витамина C в сутки помогает быстрее сбросить лишний вес и укрепить сердце и сосуды. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо в США. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом сообщается на сайте Американского физиологического общества.

Вещество влияет на гормон эндотелин-1, активность которого повышается у пациентов с ожирением. Его вырабатывают клетки эндотелия. Гормон заставляет сосуды сужаться, что замедляет кровоток и ухудшает поступление полезных веществ к внутренним органам. Витамин C подавляет действие эндотелина так же, как регулярные физические нагрузки. Например, быстрая ходьба.

Ученые не рекомендуют полностью отказываться от занятий спортом. Тренировки не только улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и помогают похудеть, но и укрепляют мускулатуру и кости. Лучшего эффекта удастся достичь, сочетая физкультуру и употребление витамина, считают авторы исследования.