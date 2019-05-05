Ученые из Южной Кореи провели исследования и узнали, как можно защитить сердце от развития различных заболеваний. Итоги опубликовал Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты пришли к выводу, что артериальная гипертония появляется от дыма сигарет. Поэтому ученые настоятельно посоветовали избегать курения, в частности пассивного.

"Избегайте воздействия пассивного курения независимо от того, находится ли курильщик в помещении", - отметил автор исследования Бенг Джин Ким.

Согласно итогам исследования, пассивное курение повышает риск развития гипертонии на 13% - 17%.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо полностью избегать пассивного курения, а не просто уменьшать воздействие, чтобы защититься от гипертонии", - добавил Ким.

Высокое кровяное давление является одной из главных причин преждевременной смерти из-за которой только в 2015 году погибли более 10 миллионов человек, уточняет Medical Xpress.