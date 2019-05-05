Канадские исследователи заключили, что умеренное употребление шашлыка позволяет организму получить дополнительную пользу натуральных антиоксидантов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Ученые из университета Западного Онтарио провели исследование и выяснили, что во время маринования мяса в нем увеличивается уровень содержания вышеуказанных веществ, которые помогают противостоять развитию воспалений и даже онкологических заболеваний.

На это указывают итоги молекулярного анализа маринадов. Содержащиеся в них специи, травы, чеснок, мед, красный перец, лимонный сок или растительные масла насыщают мясо соединениями, способными побеждать развитие клеточных мутаций и улучшать состояние сердца и сосудов.

Любопытно, что обжарка на гриле не уничтожает полностью полезные компоненты, хоть и сокращает их число вдвое.

Однако, добавляют специалисты, стоит понимать, что маринад не привнесет в мясо антиоксидантные свойства, если оно изначально непригодного качества. Об этом пишет Медикфорум.