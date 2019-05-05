Американские дерматологи назвали главную опасность татуировок, сообщает Day.Az со ссылкой на Вечерняя Москва.

Как оказалось, после нанесения рисунка существует риск развития инфекции. В большинстве случаев это выражается в появлении аллергии на чернила в виде сыпи, волдырей и повышении температуры. В случае развития инфекции необходимо немедленно обратиться к медикам.



Эксперты отмечают, что у многих людей, которые сделали татуировку, развивается меланома кожи. В прошлом году было зафиксировано 30 подобных совпадений, хотя прямых доказательств связи между татуировками и онкологическим заболеванием ученые не нашли.



Специалисты предупреждают, что у людей с татуировками появляются болевые ощущения. Рисунки на коже реагируют на солнечные лучи. Места татуировок следует прятать от солнца.