Часто люди задаются вопросом: а можно ли сидеть на холодных поверхностях без вреда для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Мнения экспертов разделяются: одни утверждают, что такое сидение небезопасно, другие считают это заблуждением, пишет medicinform.net.

Дело в том, что болезни урологического характера во многих случаях вызывает инфекция. А вероятность заболеть от переохлаждения достаточно невысока. Однако нужно учитывать, что у человека, который сидит на холодном полу, могут возникать спазмы в сосудах. В этот момент нарушается циркуляция крови в органах малого таза, и их защитные силы уменьшаются. Затем возникает воспалительный процесс либо обостряются имеющиеся заболевания.

Поэтому к болезни приводит не холодная поверхность, на которой вы посидели, а отсутствие хорошего иммунитета, способного защитить внутренние органы.

Нельзя точно назвать и промежуток времени, за который можно "заработать" болезнь, так как это индивидуально и зависит от уровня защитных сил организма. В любом случае, рисковать собственным здоровьем не стоит.