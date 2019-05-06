Случается, что мы ждем важного звонка, просматриваем соцсети или читаем на ночь, засыпая со смартфоном. Опасны ли мобильники и может ли их использование спровоцировать какие-то заболевания? Споры о безопасности телефонов ведутся давно. Попытаемся развеять популярные мифы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Миф 1. Мобильники вызывают рак мозга

Неизвестно. Влияние электромагнитного излучения и беспроводного интернета на образование опухолей в организме человека до конца не изучено, ученые во всем мире приходят к разным выводам. Точно известно одно: в современной жизни не получится избежать электромагнитного излучения, которое окружает нас повсюду.

В 2016 году ученые из Университета Сиднея (University of Sydney) выяснили, что заболеваемость раком мозга среди жителей Австралии с 1982 по 2013 годы практически не изменилась. Случаи этого заболевания среди мужчин старше 70 лет участились еще в 1982 году, когда сотовые еще не были распространены. Исследователи Базельского университета во Франции также пришли к выводу, что влияние электромагнитных волн и беспроводных сетей на организм преувеличено.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), электромагнитные поля, которые создаются мобильными телефонами, признаны Международным агентством по изучению рака возможными канцерогенами для людей.

В 2017 году специалисты из Калифорнийского департамента здравоохранения сообщили, что излучения, которые исходят от электронных гаджетов, могут вызывать рак и бесплодие. Они советуют класть телефон не менее чем в 80 см от спящего, а лучше всего - в другую комнату. Во время потоковой передачи большого по объему файла следует избегать контакта с устройством.

Миф 2. Телефоны приводят к нарушению сна

Правда. Использование смартфона не очень полезно для здоровья, поскольку может вызвать когнитивные нарушения сна. Когнитивная функция связана с процессами, за которые отвечает лобная доля мозга. Это принятие решений, внимательность, работоспособность.

В итоге мы не выпускаем смартфон из рук весь день, ложимся с ним спать и встаем ночью, чтобы проверить новые сообщения и обновления.

Каждый раз это активирует мозг и сон пропадает. Кроме того, гаджеты излучают голубой свет, который стимулирует выработку кортизола и подавляет выделение мелатонина. Это вредно, поскольку именно мелатонин отвечает за качественный сон.

Несмотря на то, что влияние излучений от смартфонов до конца не изучено, важно иногда давать себе отдыхать от гаджетов. Ночью - спать и восстанавливать энергию. И лучше отключать телефон во время вашего сна.