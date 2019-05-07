Медики рассказали о том, какое количество алкоголя не сможет привести к развитию цирроза.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

По словам доктора медицинских наук, профессора, руководителя центра изучения печени РУДН Павла Огурцова, цирроз печени возникает, когда есть алкогольная зависимость. Поэтому очень сложно назвать точное количество выпитого алкоголя, после которого может наступить это серьезное заболевание.

Однако, к быстрому появлению цирроза могут привести даже малые дозы алкоголя. Это может произойти, если существуют какие-либо сопутствующие болезни печени. Если же контролировать наследственные болезни печени и не перегружать орган, то с циррозом можно прожить довольно долго.

Для того, чтобы дольше сохранить свою жизнь, медик посоветовал не злоупотреблять спиртным. Огурцов подчеркнул, что регулярного потребления алкоголя (чаще, чем раз в неделю) вообще не должно быть.