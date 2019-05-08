Ярые поборники здорового образа жизни в погоне за красотой и стройностью исключают массу вредных, по их мнению, продуктов из рациона. Сало также попало в список "запрещенной" пищи. Разбираемся, заслуженно ли это и стоит ли есть сало ежедневно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Многие отказываются от сала из-за его высокой калорийности, действительно в 100 граммах продукта содержится 770 килокалорий - это очень много. Однако если в день съедать от 10 до 30 граммов сала, то оно не только не повредит, но и принесет пользу.

Кроме витаминов А, D и E, в сале содержится арахидоновая кислота, которая улучшает работу головного мозга, сердечной мышцы, а также регулирует холестериновый обмен и препятствует образованию атеросклеротических бляшек, особенно, если употреблять его с чесноком.

Маленький кусочек сала, съеденный с утра, стимулирует выведение желчи, избавляет от проблем со стулом и препятствует образованию желчных камней.

Но существуют и противопоказания. Сало категорически не рекомендуется людям с заболеваниями печени, почек, желчного пузыря и поджелудочной железы. Кроме того, вареное и копченое с помощью "жидкого дыма" сало лишено всякой пользы. Стоит выбирать свежее сало, прошедшее ветеринарный контроль, и засаливать его самостоятельно.