Пищевая особенность свеклы связана с редким составом элементов, присутствующих в этом овоще, а так же том факте, что большинство из этих веществ отлично сохраняется в процессе кулинарной обработки.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Состав свеклы

Свекла на 14% состоит из угеводов, в том числе глюкозы, фруктозы, сахарозы (на 6%) и пектинов. В сахарных сортах свеклы количество углеводов может доходить до 23%. В ней присутствуют витамины и микроэлементы В, ВВ, С, фолиевая и пантотеновая кислоты, каротиноиды, железо, калий, магний, марганец, йод, кобальт, медь, цинк, фосфор, сера, цезий, хлор, рубидий и прочие элементы из таблицы Менделеева, органические кислоты лимонная, щавелевая и яблочная; аминокислоты: бетаин, бетанин, лизин, валин, аргинин, гистидин и другие. В ней много клетчатки. Калорийность свеклы на 100 грамм составляет всего 40 ккал про 1,5% жирности.

Польза от свеклы

На организм человека свекла действует как слабительное и мочегонное благодаря клетчатке, органическим кислотам и другим элементам. Она очищает кишечник не только за счет усиления перистальтики, но и благодаря уничтожению гнилостных бактерий. Кроме того, она регулирует жировой обмен за счет содержания липотропного вещества бетаин. Он действует одинаково что в сыром соке, что в вареном виде в борще. А содержащийся в свекле магний помогает лечению атеросклероза и гипертонии. Горячий борщ на мясном бульоне - отличное средство против похмелья. Свекла также содержит бетанин - алколоидоподобное соединение. Именно бетанин красит человеческие выделения после приема свеклы в красный цвет. Это соединение повышает прочность капилляров, снимает спазмы сосудов, снижает риск инфарктов и в целом оказывает положительное воздействие на кровь.

Вред от свеклы

Свекла мешает усвоению кальция, поэтому при предрасположенности к остеопорозу употреблять ее надо с осторожностью. Этот овощ также опасен для диабетиков в связи с высоким содержанием сахара, и людям, больным мочекаменной болезнью из-за присутствия щавелевой кислоты. Вопреки наличию множества "народных рецептов" о лечении камней в почках свекольным соком, делать этого ни в коем случае нельзя.