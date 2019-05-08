Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса доказали, что хорошая физическая форма снижает риск развития рака легких на 77% и повышает защиту кишечника от опухолей на 89%.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Рак легких считается самым распространенным смертельным заболеванием в мире. В последние годы его стал догонять рак кишечника. Негативной динамике способствует западная "диета", подразумевающая отказ от спорта и активное употребление фастфуда. Ситуация усугубилась настолько, что недуг стал поражать молодежь, чего раньше ученые не наблюдали.



Эксперты давно доказали, что регулярные тренировки повышают иммунитет, укрепляют легкие и сердце, снимают воспалительные процессы. Возможно, этим объясняется сокращение риска разрастания опухолей.