Ученые Университета Вандербильта в США разработали новый метод регенерации трансплантируемых легких, который поможет спасти пациентов, страдающих от заболевания дыхательной системы в терминальной стадии. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи использовали технику перекрестного кровообращения с использованием свиней, которая способна поддерживать легкие в течение 36 часов. Это дает врачам возможность проведения дополнительных процедур, направленных на восстановление тканей для последующей трансплантации. Регенерирующие легкие находятся в специальной камере рядом с реципиентом, ожидающим пересадки.

Подход позволяет улучшить состояние легких, поврежденных в результате аспирации содержимого желудка в дыхательные пути. Ранее у врачей было всего лишь шесть часов для оценки пригодности органа для трансплантации, что недостаточно для восстановительных процедур. В будущем ученые планируют расширить 36-часовое окно до дней или недель.