Ученые из Германии и Великобритании выяснили, что потребление сахара делает человека более уставшим и менее внимательным. Об этом пишет журнал Neuroscience & Biobehavioral Reviews, передает Day.Az со ссылкой на ufatime.ru.

Специалисты из Университета Гумбольдта в Берлине и британского Университета Уорика изучили 31 исследование по потреблению углеводов и физиологическим реакциям, в котором всего участвовало 1 260 взрослых людей.

Существует мнение, что сахар немедленно улучшает настроение, возбуждает человека и делает его бодрым. Результаты исследования показали, что после потребления сахара человек не чувствует радости и прилива сил, а также становится более вялым и менее бодрым.