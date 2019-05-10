Исследователи из Швеции обнаружили полезное свойство вина.

Хорошее красное сухое вино может положительно способствовать улучшению психики человека. Результаты шведских ученых поразили. Ведь если раз в несколько дней употреблять бокал вина, то человек может улучшить общее эмоциональное состояние. Также этот целительный напиток в умеренном количестве поможет в борьбе с развитием настоящей депрессией. Информацию передали местные журналисты со ссылкой на ученых.

Как передает Day.Az, об этом пишет inforeactor.ru.

Исследование шведов в итоге показало, что более устойчивая психика оказалась у тех добровольцев, которые на регулярной основе выпивали более десяти бокалов вина в неделю.

Конечно, эта информация не пропагандирует употребление вина и других спиртосодержащих напитков. Ведь злоупотребление спиртным, неоднократно подчеркивают ученые, при любом раскладе неизбежно заканчивается тем, что у человека развивается тяжелая форма психических расстройств, а также другие серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому можно выпить бокал вина, но не стоит забывать о мере.