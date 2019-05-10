Все любят есть фрукты, ведь они такие вкусные и полезные. Но многие не задумываются о том, когда их лучше есть, чтобы улучшить пищеварение, а также, какие из них наиболее полезны и помогают нормализовать работу желудка или кишечника.

Итак, когда и как нужно есть фрукты, чтобы улучшить пищеварение? Сейчас расскажем!

Фрукты для улучшения пищеварения

1. Ананас

Уверены, что о чудесных свойствах этого фрукта вы уже знаете. Ананас - источник фермента бромелаина, способствующего пищеварению. Этот важный фермент представляет собой разновидность белка, ускоряющего биохимические реакции, а потому он идеально подходит, например, для усвоения белков.

Запомните, что ананас всегда нужно употреблять максимально свежим. Особенно полезно есть салат с ним на завтрак, потому что этот фрукт сочетается с большинством продуктов. Конечно, фермент бромелаин можно приобрести в аптеке, где его продают в виде капсул, но все же мы рекомендуем свежий ананас.

Кроме того, этот тропический фрукт является ключевым продуктом для лечения пищеварительного тракта, потому мы поставили его на первое место в нашем списке.

2. Папайя

Вкусная, освежающая и прекрасно подходящая для диеты - все это о папайе. Она также является натуральным источником протеолитических ферментов, необходимых для пищеварения. Фермент папаин, содержащийся как в плоде папайи, так и в древесине, участвует в процессе пищеварения, помогая расщеплять белки.

Всего несколько кусочков папайи способны ускорить пищеварительный процесс; вне зависимости от того, что вы съели, он справится со всеми белками. Папайя - прекрасное натуральное средство при тяжести в желудке, также фрукт снижает вероятность диареи, тошноты, заботится о кишечнике и желудке.

Если вам посчастливилось купить свежую папайю, наслаждайтесь ее полезными свойствами!

3. Киви

Любите киви? Тогда смело добавляйте его в основные блюда, десерты и салаты. Этот фрукт также известен как китайский крыжовник и считается лекарственным растением, так как содержит фермент актинидин. Его действие схоже с папаином и бромелином, потому что он также ускоряет процесс расщепления белков. В восточной медицине фрукт используют при лечении многих болезней, мы же только начинаем открывать его чудесные свойства.

Но поделимся с вами маленьким секретом: нет ничего полезнее для пищеварения, чем салат из киви, папайи и ананаса. По словам экспертов, каждый фермент действует по-своему и, попадая одновременно в желудок, они по-разному взаимодействуют с его средой. Несомненно, это лучшая забота о вашей пищеварительной системе.

Когда же лучше есть фрукты?

Это, безусловно, вопрос на миллион. Стоит ли есть фрукты после еды в качестве десерта? Или до? А, может быть, во время?

На самом деле, фрукты лучше есть на пустой желудок, потому что тогда они перевариваются в тонкой кишке, где впитываются все полезные вещества.

По этой причине мы советуем вам есть папайю, киви и ананас на завтрак, добавляя их в салаты вместе с орехами, постным мясом и листовым салатом. Если включить их в свой рацион, то нам удастся в полной мере получить из пищи все белки и полезные вещества.

Для примера приведем несколько фруктовых рецептов для каждого времени суток.

Утром:

Свежевыжатый апельсиновый сок.

Яблоко, нарезанное кусочками, с горсткой орехов.

Салаты на завтрак

1. Салат с ананасами и креветками

Замороженные креветки

2 шайбы ананаса

Козий сыр

Салат разных видов

Помидоры черри

2. Салат с ананасом и анчоусами

1 помидор

Салат и шпинат

2 шайбы ананаса

Два мелко порезанных анчоуса

Немного оливкового масла и яблочного уксуса

3. Салат с папайей и курицей

Средняя папайя

Средний огурец

Средняя морковь

100 грамм куриной грудки

1 спелый помидор

Натуральный йогурт

2 ореха

Несколько капель лимонного сока

4. Салат с киви и козьим сыром

Полевой салат

1 помидор

1 киви

Кусочек козьего сыра

5 маслин

100 грамм куриной грудки

1 столовая ложка меда

Немного яблочного уксуса

Днем:



Стакан яблочного сока и горсть изюма

На ужин и перед сном:

Советуем приготовить свежевыжатый сок грейпфрута и легкие салаты, подходящие для ужина. Вот несколько примеров:

1. Салат с авокадо

Одна небольшая свекла

Среднее яблоко

Среднее авокадо

2 ореха

Листья шпината

Яблочный уксус

Немного оливкового масла

2. Салат с ананасом и морковью

1 морковь, натертая на терке

2 пластинки ананаса

Нарезанный на тонкие ломтики лосось

Изюм

3 помидора черри

Немного лимонного сока

Как вы можете видеть, можно очень просто и вкусно сочетать фрукты с овощами и животными белками. Немного воображения не помешает вашей заботе о здоровье и пищеварительной системе.

Steptohealth