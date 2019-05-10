Как есть фрукты, чтобы они принесли больше пользы?
Все любят есть фрукты, ведь они такие вкусные и полезные. Но многие не задумываются о том, когда их лучше есть, чтобы улучшить пищеварение, а также, какие из них наиболее полезны и помогают нормализовать работу желудка или кишечника.
Итак, когда и как нужно есть фрукты, чтобы улучшить пищеварение? Сейчас расскажем!
Фрукты для улучшения пищеварения
1. Ананас
Уверены, что о чудесных свойствах этого фрукта вы уже знаете. Ананас - источник фермента бромелаина, способствующего пищеварению. Этот важный фермент представляет собой разновидность белка, ускоряющего биохимические реакции, а потому он идеально подходит, например, для усвоения белков.
Запомните, что ананас всегда нужно употреблять максимально свежим. Особенно полезно есть салат с ним на завтрак, потому что этот фрукт сочетается с большинством продуктов. Конечно, фермент бромелаин можно приобрести в аптеке, где его продают в виде капсул, но все же мы рекомендуем свежий ананас.
Кроме того, этот тропический фрукт является ключевым продуктом для лечения пищеварительного тракта, потому мы поставили его на первое место в нашем списке.
2. Папайя
Вкусная, освежающая и прекрасно подходящая для диеты - все это о папайе. Она также является натуральным источником протеолитических ферментов, необходимых для пищеварения. Фермент папаин, содержащийся как в плоде папайи, так и в древесине, участвует в процессе пищеварения, помогая расщеплять белки.
Всего несколько кусочков папайи способны ускорить пищеварительный процесс; вне зависимости от того, что вы съели, он справится со всеми белками. Папайя - прекрасное натуральное средство при тяжести в желудке, также фрукт снижает вероятность диареи, тошноты, заботится о кишечнике и желудке.
Если вам посчастливилось купить свежую папайю, наслаждайтесь ее полезными свойствами!
3. Киви
Любите киви? Тогда смело добавляйте его в основные блюда, десерты и салаты. Этот фрукт также известен как китайский крыжовник и считается лекарственным растением, так как содержит фермент актинидин. Его действие схоже с папаином и бромелином, потому что он также ускоряет процесс расщепления белков. В восточной медицине фрукт используют при лечении многих болезней, мы же только начинаем открывать его чудесные свойства.
Но поделимся с вами маленьким секретом: нет ничего полезнее для пищеварения, чем салат из киви, папайи и ананаса. По словам экспертов, каждый фермент действует по-своему и, попадая одновременно в желудок, они по-разному взаимодействуют с его средой. Несомненно, это лучшая забота о вашей пищеварительной системе.
Когда же лучше есть фрукты?
Это, безусловно, вопрос на миллион. Стоит ли есть фрукты после еды в качестве десерта? Или до? А, может быть, во время?
На самом деле, фрукты лучше есть на пустой желудок, потому что тогда они перевариваются в тонкой кишке, где впитываются все полезные вещества.
По этой причине мы советуем вам есть папайю, киви и ананас на завтрак, добавляя их в салаты вместе с орехами, постным мясом и листовым салатом. Если включить их в свой рацион, то нам удастся в полной мере получить из пищи все белки и полезные вещества.
Для примера приведем несколько фруктовых рецептов для каждого времени суток.
Утром:
- Свежевыжатый апельсиновый сок.
- Яблоко, нарезанное кусочками, с горсткой орехов.
Салаты на завтрак
1. Салат с ананасами и креветками
- Замороженные креветки
- 2 шайбы ананаса
- Козий сыр
- Салат разных видов
- Помидоры черри
2. Салат с ананасом и анчоусами
- 1 помидор
- Салат и шпинат
- 2 шайбы ананаса
- Два мелко порезанных анчоуса
- Немного оливкового масла и яблочного уксуса
3. Салат с папайей и курицей
- Средняя папайя
- Средний огурец
- Средняя морковь
- 100 грамм куриной грудки
- 1 спелый помидор
- Натуральный йогурт
- 2 ореха
- Несколько капель лимонного сока
4. Салат с киви и козьим сыром
- Полевой салат
- 1 помидор
- 1 киви
- Кусочек козьего сыра
- 5 маслин
- 100 грамм куриной грудки
- 1 столовая ложка меда
- Немного яблочного уксуса
Днем:
Стакан яблочного сока и горсть изюма
На ужин и перед сном:
Советуем приготовить свежевыжатый сок грейпфрута и легкие салаты, подходящие для ужина. Вот несколько примеров:
1. Салат с авокадо
- Одна небольшая свекла
- Среднее яблоко
- Среднее авокадо
- 2 ореха
- Листья шпината
- Яблочный уксус
- Немного оливкового масла
2. Салат с ананасом и морковью
- 1 морковь, натертая на терке
- 2 пластинки ананаса
- Нарезанный на тонкие ломтики лосось
- Изюм
- 3 помидора черри
- Немного лимонного сока
Как вы можете видеть, можно очень просто и вкусно сочетать фрукты с овощами и животными белками. Немного воображения не помешает вашей заботе о здоровье и пищеварительной системе.
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