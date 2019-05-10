Воспаление желудка, более известное как гастрит, - это хроническое заболевание, которое может появиться по разным причинам. К счастью, существуют натуральные средства, которые помогут облегчить симптомы гастрита.

Сегодня мы поделимся с вами серией рецептов, которые доказали свою эффективность. Дополнительным плюсом является то, что для их приготовления вам потребуются самые обычные продукты.

Некоторые из возможных причин гастрита



Во-первых, одна из наиболее частых причин возникновения гастрита связана с приемом таких лекарств, как анальгетики и аспирин. Дело в том, что они оказывают негативное воздействие на стенки желудка.

Злоупотребление алкоголем также может вызвать воспаление стенок желудка.

Кроме того, если вы любите пить чай, кофе или кислые соки натощак, со временем это способно привести к гастриту.

И наконец, при гастрите не стоит есть очень горячую или слишком холодную пищу. Само по себе это не является фактором, вызывающим заболевание, однако может усугубить симптомы гастрита. При контакте со стенками желудка такие продукты вызывают раздражение и боль.

Симптомы при гастрите



Если вы заметили у себя один или несколько из перечисленных ниже симптомов, скорее запишитесь на прием к гастроэнтерологу. Вполне вероятно, что у вас острый гастрит.

Потеря аппетита, особенно в утренние часы.

Ощущение боли или жжения в желудке.

Боль в животе или в ребрах.

Рвота, которая может сопровождаться кровью.

Наличие крови в кале.

9 лучших продуктов, которые стоит есть при гастрите

Итак, что же делать, если у вас или кого-то из вашей семьи гастрит? Читайте дальше, эта информация может вам пригодиться. Мы расскажем про 9 лучших продуктов для облегчения симптомов этой болезни.

1. Мед

Как вы наверняка уже знаете, мед богат антиоксидантами. А значит, этот натуральный продукт помогает укрепить слизистую стенок желудка. Так что он полезен как для профилактики, так и для снятия дискомфорта при гастрите.

Для этого ежедневно выпивайте стакан воды с разведенными в ней двумя столовыми ложками меда. Делать это лучше всего натощак. Уже совсем скоро вы заметите, что изжога стала беспокоить вас гораздо меньше.

2. Оливковое масло

Благодаря своим противовоспалительным свойствам оливковое масло также помогает снять раздражение стенок желудка.

Для этого вам нужно приготовить очень простое средство: размешайте столовую ложку масла в стакане горячей воды или молока.

Пейте его натощак каждый день и вы заметите, что симптомы гастрита уходят.

3. Лук

Лук также рекомендуют для облегчения неприятных ощущений при гастрите. По данным ряда исследований, этот овощ помогает бороться с бактерией Helicobacter pylori. А ведь именно он и отвечает за возникновение гастрита.

Тем не менее употребляйте это средство с осторожностью, так как лук обладает довольно сильным действием. Кроме того, у некоторых людей он может вызывать тошноту, рвоту или метеоризм. Так что советуем вам проконсультироваться у вашего лечащего врача, прежде чем начать использовать это средство.

Для того чтобы получить заметный результат, можно съесть маленький кусочек лука.

Если у вас есть такая возможность, приобретите черный лук. В нем гораздо больше витаминов и минералов, чем в обычном.

4. Овес

Овсянка - еще один ваш союзник в борьбе с гастритом. Как и мед, она богата антиоксидантами. Кроме того, этот продукт помогает очистить организм.

Попробуйте есть на завтрак тарелку овсяных хлопьев с ложечкой меда. Вскоре вы заметите, что чувствуете себя гораздо лучше.

5. Папайя

Знаете ли вы, что семена папайи очень полезны для желудка? Этим они обязаны тому, что содержат папаин. Речь идет о ферменте, который помогает расщеплять белок, полученный из пищи, а также нейтрализует желудочную кислоту. Поэтому этот фрукт особенно рекомендуют при гастрите.

Чтобы воспользоваться всеми полезными свойствами папайи, извлеките из нее семена и высушите их на солнце. Затем растолките в ступке в порошок. Когда гастрит вас особенно беспокоит, ешьте на завтрак ломтик ананаса, посыпанный порошком семян папайи. Это принесет немедленное облегчение.

6. Смесь из специй при гастрите

Некоторые специи содержат витамины и минералы, которые способствуют пищеварению. Как же приготовить из них лечебное средство? Во-первых, возьмите семена фенхеля, кардамон и корицу в равных количествах. Затем обжарьте их в течение 30 секунд на сухой сковороде, а потом разотрите в порошок. Принимайте 1 чайную ложку после еды.

Не советуем вам превышать рекомендованную дозировку, иначе вы получите противоположный эффект.

7. Черная соль

В течение 2-х месяцев попробуйте есть 2-3 чайные ложки черной соли после каждого приема пищи.

Она содержит меньше йода, чем обычная соль, а также обладает противовоспалительными свойствами. Таким образом, это натуральное средство поможет значительно уменьшить симптомы гастрита.

8. Петрушка

Петрушка является еще одним хорошим вариантом для того, чтобы облегчить симптомы гастрита. Это связано с ее мочегонными свойствами, а также высоким содержанием минералов, таких как калий, кальций или фосфор.

Во-первых, выжмите сок из петрушки.

Во-вторых, добавьте в него немного черной соли и черного перца в порошке.

Пейте 3 столовые ложки этого сиропа после каждого приема пищи.

9. Имбирь

Этот целебный корень пригодится вам при любых проблемах, связанных с желудком. В нем сконцентрированы антиоксиданты, благодаря которым имбирь помогает очистить желудок.

При гастрите и язве можно приготовить настой из имбиря и лука. Это поможет уменьшить воспаление и тошноту.

Тем не менее желательно не злоупотреблять этим средством. Ведь оба компонента очень сильные.

Диета при гастрите

Если у вас гастрит, рекомендуем воспользоваться натуральными средствами, о которых мы писали выше. Только следуйте нашим инструкциям и рекомендациям, иначе они не сработают или эффект будет не таким заметным.

Кроме того, вы можете включить в свою диету обезжиренный йогурт, фрукты и продукты с пониженным содержанием жира.

От каких продуктов следует полностью отказаться

Многие продукты вредны при гастрите, потому что они усиливают раздражение. Поэтому стоит отказаться от всего этого списка:

Алкоголь

Кофе и чай

Газировка или пастеризованные напитки

Продукты с какао

Апельсиновый сок (и вообще цитрусовых)

Красное мясо

Острая пища

Дополнительные рекомендации



Прежде всего запомните, что вам следует избегать длительных периодов без еды. Пустой желудок будет значительно усиливать дискомфорт. Особенно важно хорошо завтракать, даже если вы не очень голодны.

С другой стороны, не забывайте пить 8 стаканов воды в день. Это поможет очистить желудок от бактерий, которые усугубляют гастрит.

Наконец, запомните, что в случае обострения одной диеты будет недостаточно. Конечно, она поможет снять симптомы гастрита, однако лучше будет обратиться к врачу. Все эти натуральные средства прекрасно дополнят любое лечение.

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