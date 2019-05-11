Эксперты рассказали о главных тайнах человеческого мозга. О новых подходах в изучении мозга сообщил Святослав Медведев, директор Института мозга человека, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Несколько лет подряд в отрасли исследований мозга не было значительных прорывов. Ученые до сих пор не знают ответов на все вопросы, касающиеся развития мозга от питекантропа до человека разумного.



Ученые раскрыли механизм мозга, так называемый "детектор ошибок". Если человек забывает сделать будничные вещи, то память дает волны дискомфорта из подсознания. У детей он еще не сформирован, поэтому они часто набивают шишки, травмируются. У взрослых процесс работает, поэтому и тяга к риску удерживается до 40 лет, потом "детектор ошибок" не позволит совершить глупый поступок. Но сейчас эксперты думают, как обезопасить людей от "детектора ошибок", это одно из частей работы института.



Ученый утверждает, что нельзя выявить гения по разным активным зонам мозга, ведь обстоятельства жизни могут мешать на пути к успеху. Святослав Медведев просит родителей не учить детей читать и писать раньше, чем созреет их мозг, но рекомендует учить на слух иностранные языки.