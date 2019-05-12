Лучшее средство от разрушения зубов - зубная паста с фтором перед сном. К такому выводу пришли специалисты из Университета Данди (Шотландия). Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом пишет CNN.

Концентрация фтора в пасте должна составлять 1350-1500 ppmF, подсчитали исследователи, а чистить зубы следует не меньше двух минут. Особенно важна вечерняя чистка, указывают они, поскольку ночью фтор из зубной пасты медленнее смывается. Чтобы сохранить фтор на зубах, важно также не увлекаться полосканием рта, добавляют специалисты. Все эти меры в комплексе помогут снизить риск разрушения зубов на 25%.

Ранее группа инженеров, биологов и стоматологов из Пенсельванского университета разработала микроскопическую роботизированную "бригаду уборщиков", которая может легко справиться с налетом на зубах. Специалисты предложили использовать наночастицы с содержанием оксида железа для разрушения биопленок.