Аритмия может развиться не только у людей, имеющих вредные привычки, но и у тех, кто в целом придерживается здорового образа жизни. Об этом заявили канадские ученые, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Нарушение сердечного ритма часто сопровождается у тех, кто переживает регулярные стрессы. В результате в сердечной мышце развиваются изменения, при которых функция сердца больше зависит от содержания ионов кальция в органе, чем обычно. При затяжном стрессе привычный для сердца механизм нарушается и возникает аритмия, которая со временем может прогрессировать, - объяснил доктор Филипа Ван Петегем.

Согласно данным исследователей, аритмией страдают почти 75% жителей планеты, причем у многих она протекает бессимптомно и не доставляет значительного дискомфорта. Однако медики предупреждают, что аритмия может спровоцировать остановку сердца в случае, если у пациента диагностирована еще ишемическая болезнь. Ранее медики назвали способ снизить риск сердечной недостаточности. Для этого нужно придерживаться особой системы питания. Диета предполагает ограничение соленой пищи, алкоголя, сладостей и красного мяса. Рекомендуется сделать акцент на фрукты, овощи, обезжиренные молочные продукты, цельнозерновые, птицу, рыбу, постное мясо, бобы и орехи.