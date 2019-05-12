Быть в депрессии и грустить - не одно и то же. Чем же отличаются эти два состояния.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Грусть - это нормальная реакция на определенные события в нашей жизни. Она помогает нам принять и пережить тяжелые эмоции. Но если вы грустите больше, чем две недели, стоит обратить внимание и на другие признаки, которыми характеризуется депрессия:

Бессонница или, наоборот, гиперсомния. Вы долге время спите больше или меньше обычного и чувствуете дискомфорт от этого.

Постоянное ощущение усталости и утомления.

Проблемы с концентрацией внимания и принятием решений.

Отсутствие мотивации и снижение интереса к тому, что было интересно раньше и приносило удовольствие.

Нервозность, волнение, беспричинная тревога и продолжительное чувство вины.

Потеря аппетита или наоборот, чрезмерное потребление калорий, изменения веса.