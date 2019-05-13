Общую анестезию изобрели и применили еще в 1800-х годах. Благодаря ей пациент во время процедуры находится без сознания и не чувствует боли, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Существует ряд мифов о том, что такой наркоз приводит к потере памяти, можно уснуть и не проснуться, или вообще "стать дурачком". Попытаемся их развеять, но для начала разберемся, какие виды наркоза существуют.

Общий наркоз бывает внутривенный и масочный. Если нужно расслабить мышцы, придется делать искусственное дыхание. В таком случае наркоз подают в легкие в виде газа, либо через эндотрахеальную трубку, а также через маску. Масочный наркоз требует от анестезиолога большей практики. Эндотрахеальный позволяет точнее дозировать наркоз и лучше прогнозировать реакцию организма. В Европе и России более популярной считается внутривенная анестезия.

Миф 1. Можно проснуться во время операции

В принципе, анестезиолог может сам разбудить пациента во время наркоза, но он этого не сделает. А сам пациент не проснется.

Миф 2. Один наркоз уносит пять лет жизни

Неправда. Некоторые дети уже в младенчестве получили по 10-20 анестезий. Сейчас они уже взрослые.

Миф 3. За наркоз организм расплачивается всю жизнь

Не всю. Общая анестезия по-разному влияет на людей. У взрослых пациентов с более неустойчивой психикой может появиться бессонница, ухудшения или нарушения речи, головные боли, нарушение памяти и даже кратковременные галлюцинации. Обычно это недолгий период. Пациент может испытывать некоторые проблемы после анестезии, связанные с работой головного мозга.Память и концентрация внимания действительно снижаются после общей анестезии. Но эффект длится от двух недель до нескольких месяцев. Эти нарушения вам не будут заметны и понять их может только специалист.

Миф 4. После анестезии можно ненадолго стать буйным

Можно, но это индивидуальная реакция организма. При современной анестезии это происходит редко. Когда применялся эфирный наркоз, возбуждение было нормальной реакцией на выход из него.

Миф 5. Общий наркоз влияет на мозг

Влияет. Исследователи из австралийского Университета Квинсленда выяснили, что потеря сознания при общем наркозе происходит из-за нарушения способности головного мозга передавать сигналы между его разными отделами. Эта блокировка может привести к побочным эффектам, потере памяти и ухудшению когнитивных способностей. Однако влияние происходит в основном на людей с очень восприимчивыми связями в мозге. Например, на детей, мозг которых развивается, а также на страдающих болезнью Альцгеймера или Паркинсона.

Однако современные препараты для общего наркоза - строго целевого назначения. Их задачей является блокировать определенные проводящие пути в мозге. Когда заканчивается действие препарата, в здоровом мозге эти "пути" должны разблокироваться без последствий, а нейроны не разрушатся.

Миф 6. После наркоза можно не проснуться

На данный момент таких случаев не зарегистрировано.