Исследователи из Института нейробиологии Китайской академии наук обнаружили первый генетический путь, который обуславливает естественную изменчивость старения червей. Как утверждается, это может позволить замедлить процесс старения человека,передает Day.Az.

Эксперименты проводились на прозрачном круглом черве Caenorhabditis elegans примерно 1 мм длиной, который живет в почве в умеренном климате. Этот червь считается базовой моделью для возрастных исследований, поскольку обладает ясным генетическим профилем и краткой продолжительностью жизни - в среднем 3 недели. На протяжении жизни их способность к размножению, аппетит и подвижность меняются.

Как оказалось, комбинация определенных генов, которая кодирует нейропептиды и их рецепторы, управляет стрессовой реакцией "гена долгожительства". Последний же регулирует темпы старения. Проще говоря - чем активнее кодирующий ген и чем сильнее ген-рецептор, тем быстрее наступает старость. Пока что у человека подобных генов не нашли, но ученые намерены продолжать работу.

"Но мы знаем, что эволюция животных консервативна, и если мы продолжим исследования, мы с вероятностью обнаружим, что механизмы, лежащие в основе темпов старения млекопитающих, не отличаются от механизмов у червей", - Мумин Пу, директор института.

Это далеко не первое исследование такого рода. Американцы уже заявили, что остановить старение математически невозможно, однако ряд ученых утверждает, что это не так. Уже сейчас речь идет если не о "лечении от старости" то, во всяком случае, об увеличении срока активной жизни.