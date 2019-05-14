Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что кофе не представляет опасности для сердца, если выпивать в день не более шести чашек этого напитка. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на mednote.life.

Новое исследование австралийских ученых показало, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 22% лишь в том случае, если человек употребляет более 6 чашек кофе в день. В то же время такое количество под силу немногим, например, житель США, в среднем, выпивает 1,6 чашек этого напитка ежедневно.

Исследователи проанализировали данные 347 077 участников в возрасте от 37 до 73 лет. Прежде всего их интересовал ген метаболизма кофеина CYP1A2, который, как полагают, помогает лучше перерабатывать кофеин.

Оказалось, что употребление более 6 чашек кофе в день опасно даже для носителей гена, у которых кофеин усваивается в 4 раза быстрее. Однако ученые подчеркивают, что немногие в действительности пьют кофе в таком количестве - обычно это не более 3-4 напитков в день.

"Люди, чувствительные к кофеину, знают, что после употребления этого напитка у них учащается сердцебиение, и потому сознательно сокращают количество выпитого кофе, - говорит врач-кардиолог Университета Макгилла в Канаде Крис Лабос. - Это дает основание полагать, что те, кто пьют очень много кофе, вероятно, невосприимчивы к нему".