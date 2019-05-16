При наличии артериальной гипертонии первоочередная мера - это исключение из рациона соли, а также отказ от вредных привычек. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на "МедикФорум", таково мнение московского врача-кардиолога Николая Серебрякова, передает Day.Az. Рекомендованные врачом меры направлены на предупреждение прогрессирования болезни. По словам Серебрякова, гипертоникам нужно заниматься спортом, употреблять в пищу определенные продукты, но в первую очередь - отказаться от соли.

Серебряков отметил, что в медицинской практике нередки случаи, когда пациенты с гипертонией отказывались от употребления соли, и в результате уровень давления у них снижался до нормальных значений. "При гипертонии нужно отказаться от поваренной соли. Этот минерал задерживает жидкость в организме, нарушает функцию почек и, как следствие, приводит к повышению артериального давления", - сказал врач.

Калий и магний. Кроме того, пояснил кардиолог, в рационе гипертоников обязательно должны присутствовать продукты, богатые калием и магнием, - это клюква, брусника, цельнозерновые каши, овощи и фрукты.

Отказ от вредных привычек. Борьбу с артериальной гипертензией эффективно поддерживают отказ от табака, оптимизация углеводного обмена, снижение веса и занятия спортом, констатировал врач-кардиолог.

Средиземноморская диета. Для защиты от развития гипертонии этот тип питания, по мнению специалиста, особенно эффективен. Он отметил, что коррекция питания "помогает уже в начальной стадии развития артериальной гипертензии".