Грибок ногтей, или по-научному онихомикоз, является достаточно распространенным состоянием. Чаще всего от него страдают наши ноги. Вызван же грибок наличием микроскопических паразитов, которые быстро размножаются в теплой, влажной среде. Как предотвратить грибок ногтей? Поговорим об этом далее!

Грибок ногтей выглядит малоэстетично. Он вызывает утолщение ногтевой пластины, изменяет ее цвет и текстуру.

Если случай серьезный, то грибок может привести даже к полному разрушению пораженного ногтя, что, вне всякого сомнения, будет просто ужасно, поэтому нужно любым способом постараться предотвратить распространение патогенных бактерий.

Старайтесь, чтобы ваши ноги всегда оставались чистыми и сухими

Поддержание рук и ног в сухости и чистоте является необходимой мерой для предотвращения появления грибка, так как последний, как уже было упомянуто выше, растет и развиваются во влажной и теплой среде (идеально, если еще и в темноте).

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Очень важно соблюдать правильную гигиену, желательно использовать для этого нейтральное мыло, чтобы избежать раздражений на коже и не снижать "защитный фактор".

Можно также посыпать ступни антибактериальным тальком. А еще не забывайте менять носки или чулки после любой физической активности.

Такие меры предосторожности позволят вам не допустить распространения грибка в том числе и между пальцами ног. Данный тип грибка раздражает ничуть не меньше, чем грибок ногтей, так как вызывает сильное раздражение, зуд и неприятный запах.

Поэтому очень важно не забывать тщательно высушивать кожу ступней (и ладоней) после мытья и любого вида физической активности.

Дело в том, что при физических нагрузках эти части нашего тела сильно потеют. Особое внимание уделяйте зоне между пальцами. Здесь мы часто забываем вытереть капельки воды или пота и хорошенько просушить кожу. А оттуда грибок может распространиться и на другие области.

Не отращивайте длинные ногти

Отличный способ предотвратить появление грибка ногтей и развитие других инфекций - это коротко стричь ногти на ногах. Обратите внимание, что срез должен быть ровным и чистым.

Ни в коем случае не оставляйте ноготь с неровными или острыми краями. А еще старайтесь обрезать у ногтей уголки. Так вы сможете предотвратить еще одно неприятное и болезненное явление - вросший ноготь. Если с вами уже случалось подобное, то вы знаете, какой это жуткий дискомфорт.

Кроме того, не забывайте предварительно очищать и дезинфицировать инструменты, которые вы будете использовать для маникюра или педикюра. Этими предметами ни в коем случае нельзя делиться с кем бы то ни было, даже со своими самыми близкими людьми. Запомните, это предметы личного пользования, и никаких исключений.

Дело в том, что грибок ногтей - это очень заразное явление, и если вы будете использовать "зараженные" ножницы или кусачки для ногтей, то легко можете заработать себе эту проблему. Если другого выхода у вас нет, обязательно протрите лезвие спиртом.

В общественных местах всегда носите обувь

В местах большого скопления людей всегда старайтесь ходить в обуви. Пляжи, спортивные залы, бассейны, сауны, общественные души и т.д. Ходьба босиком является одним из самых простых способов получения грибковой инфекции.

Кроме того, общественные места на самом деле совсем не такие гигиеничные, как вам может показаться на первый взгляд. Поэтому даже самая открытая обувь будет предпочтительнее, чем ходьба босиком. Кстати это не только из-за грибка, который можно подхватить, но и из-за возможного наличия каких-либо острых, режущих предметов на полу, об которые можно порезать ноги.

Так что самый надежный способ защиты - это соответствующая обувь на каждый случай.

Хотите предотвратить грибок ногтей? Носите удобную обувь

Грибок стопы и ногтей, как правило, появляется в тех местах, которые больше всего подвергаются давлению.

По этой причине, чтобы предотвратить развитие грибка ногтей, важно носить удобную обувь. Вашей ноге должно быть в ней свободно, кожа должна дышать.

Кроме того, ваши носки или чулки также должны пропускать воздух. Обязательно проветривайте свою обувь, в которой вы ходили целый день. И, конечно, не делитесь ни с кем этими предметами своего гардероба, чтобы не заразиться грибковой инфекцией.

Если по какой-то причине ваша обувь намокла, то перед повторным использованием ее обязательно нужно просушить, чтобы она не стала идеальным местом для распространения грибка.

Используйте тальк

Чтобы уменьшить влажность и предотвратить грибок ногтей, неплохо использовать специальные средства, например, тальк.

Единственное, в этом случае нельзя забывать про увлажняющий крем, так как тальк сильно сушит кожу (что может привести к ее последующему шелушению или растрескиванию).

Таким образом, в дополнение к предотвращению распространения грибковой инфекции, мы также сможем избавить себя от появления неприятного запаха ног.

Приучите себя использовать эти средства каждый день. Это полезно и в случае если вы часто носите закрытую обувь. А также если ваша обувь открытая (по соображениям гигиены).

Используйте противогрибковый крем

Отличным способом для предотвращения появления грибка является использование противогрибковых кремов и мазей. Они позволят вам также вылечить инфекцию, которая уже начала формироваться.

Обратите внимание, что перед применением какого-либо крема нужно проконсультироваться с врачом. Ведь грибок у всех разный.

Грибок ногтей поражает как мужчин, так и женщин. И это не только эстетическая проблема, последствия могут быть более чем серьезными. Особенно это касается людей, страдающих от диабета и других подобных заболеваний.

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