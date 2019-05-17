5 лучших суперпродуктов для детоксикации и омоложения
Если вы интересуетесь здоровым питанием, то, конечно, не раз слышали про "суперпродукты". Речь идет об овощах и фруктах, богатых фитохимическими веществами, микроэлементами, витаминами и незаменимыми протеинами. Они не только помогают бороться со многими болезнями, но также выводят из организма токсины и помогают сохранить молодость.
Чтобы воспользоваться чудесными свойствами этих продуктов, вовсе не нужно питаться только ими. Скажем, целый день есть только виноград и овес. Нужно придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты. А помимо этого, включать в рацион эти "суперпродукты". Также нужно вести активный образ жизни, не забывать о физических упражнениях и разумном подходе к стрессогенным ситуациям.
В этой статье мы расскажем о пяти овощах, которые помогают провести детоксикацию организма и бороться со старением. Уверены, что они вам очень понравятся.
1. Брюссельская капуста возглавляет суперпродукты
У брюссельской капусты чудесный вкус, и ее можно добавлять в разные блюда. Кроме того, у этого овоща много полезных свойств, о которых стоит знать. Брюссельская капуста прекрасно помогает выводить токсины из организма и сохранять нашу молодость. Хотите узнать, почему?
- Брюссельская капуста богата витаминами А, С, Е и лютеином. Это компоненты, которые борются со свободными радикалами, предотвращая окисление клеток и связанные с ним преждевременное старение тканей и развитие опухолей.
- В этом овоще есть также вещество, которое называется "синигрин". Оно защищает печень, помогает выводить из организма токсины и очищает организм.
- Брюссельская капуста также богата протеинами, которые помогают улучшать состояние кожи и костей.
2. Морковь
Когда мы говорим про суперпродукты, невозможно не упомянуть морковь. Она освежает, обладает приятным вкусом, ее можно есть в сыром и вареном виде. А еще, из нее можно делать сок, коктейли, смузи, сочетая по желанию с другими овощами и фруктами. В моркови есть интересное вещество под названием "фалькаринол".
Знаете, чем оно может нам помочь? Ученые Ньюкаслского университета сельского хозяйства (Великобритания) и Датского университета установили, что употребление в пищу вареной моркови полезно в следующих отношениях:
- Благодаря фалькаринолу, который действует как мощный антиоксидант, морковь помогает омолаживать кожу.
- Клетчатка, содержащаяся в этом овоще, помогает обезвреживать тяжелые металы, такие как свинец и кадмий, а также другие токсичные вещества.
- Своим красивым оранжевым цветом морковь обязана высокому содержанию в ней альфа- и бета-каротина. Они потрясающе омолаживают кожу и другие органы.
3. Тыква
Вам нравится тыква? Тогда ешьте ее почаще и в любом виде. Она тоже прекрасно выводит токсины и помогает сохранить молодость.
- Тыква богата водой и клетчаткой, это идеально для очищения организма.
- Благодаря содержащимся в ней витаминам и микроэлементам она благотворно действует на кожу, суставы, кости и мозг.
- В тыкве также много кумарина. Это вид бензопирена, который помогает снимать воспаление в организме и бороться с вредными бактериями в кишечнике.
- И наконец, в тыкве содержатся витамины А и С. Они уничтожают свободные радикалы и помогают бороться с преждевременным старением.
4. Кресс-салат
В нашей статье про суперпродукты мы, конечно же, не могли забыть о кресс-салате. Его можно тушить с чесноком, варить, делать салаты, готовить с сыром... У кресса чудесный вкус, и это один из лучших овощей для детоксикации и омоложения кожи! Так что стоит поискать его на полках органических продуктов. И обязательно воспользоваться его волшебными свойствами.
- В крессе много каротиноидов и антиоксидантов. А они успешно борются со свободными радикалами. Кроме того, они способствуют быстрому заживлению ран на коже.
- Также они помогают пищеварению и очищению организма, а еще помогают поддерживать в хорошем состоянии печень и почки.
- В крессе много йода, он помогает регулировать обмен веществ и контролировать вес.
- Многочисленные антиоксиданты и микроэлементы, а также железо, кальций и магний, витамины А, С и Е помогают бороться с морщинами и повреждениями кожи.
5. Грибы шиитаке как суперпродукты
Возможно, вы не привыкли к такой еде, но эти чудесные грибы шиитаке стоит включить в наш список. Да, они не являются овощем. Но они тоже прекрасно выводят токсины, очищают и укрепляют организм. А главное - сохраняют нашу молодость, предотвращая преждевременное старение.
Хотя этот гриб типичен для восточной кухни, всегда интересно попробовать новые вещи. Особенно если они очень полезны для здоровья. Познакомьтесь с его полезными свойствами, и вы, несомненно, отправитесь на поиски гриба шиитаке в специализированных отделах супермаркетов.
- Он повышает жизненные силы и укрепляет иммунную систему.
- Гриб шиитаке очень полезен для печени. Он содержит бета глюкан, который прекрасно выводит из организма вредные токсины.
- Он богат витамином В3, который помогает выводить из организма избыток сахара. И таким образом предотвращает набор лишнего веса.
- Благодаря высокому содержанию в нем антиоксидантов и таких микроэлементов, как цинк и селен, этот гриб помогает сохранять молодость кожи.
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