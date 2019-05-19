Американские исследователи заявили, что фруктовые соки, в том числе свежевыжатые, вредны для здоровья и могут привести к ранней смерти. Об этом говорится в Journal of the American Medical Association (JAMA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исследователей, они проследили за жизнью 13,4 тыс. людей, употреблявших различные сладкие напитки. Специалисты сравнили показали смертности среди тех, кто получал в день до 5% калорий из сладких напитков, и тех, кто получал более 10%. Выяснилось, что люди из второй группы имели более высокий коэффициент риска смертности от ишемической болезни сердца.

Причем, как подчеркнули ученые, риск сохраняется и при употреблении стопроцентных соков, поскольку в них все равно преобладает сахар.

"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", - уточнили исследователи.