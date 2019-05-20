Стоит только начать грызть семечки - и вот уже невозможно остановиться. В семенах подсолнуха содержится масса витаминов, насыщенных жирных кислот и других необходимых человеку веществ. Однако в некоторых случаях семечки могут нанести серьезный вред, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Кариес

Даже если производитель утверждает, что семечки мытые, пыли на них достаточно. Обратите внимание на подушечки своих пальцев: если они потемнели, после того как вы погрызли семечки, значит та же пыль и у вас во рту. В такой среде активнее развиваются бактерии, что может привести к развитию воспалительных процессов и даже кариесу. Кстати, шелуха семечек царапает эмаль, что также увеличивает риск кариеса.

Болезни горла

Мелкие твердые частицы семечек, попадая на воспаленные слизистые, еще сильнее их раздражают и ухудшают течение болезни.

Лишний вес

Если вы все еще рассчитываете похудеть к лету, отпуску или Новому году, семечками лучше не увлекаться, они очень калорийны.