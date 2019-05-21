Системы диагностики на основе искусственного интеллекта выявляют рак легких не хуже, а то и лучше, чем сертифицированные медики. Согласно исследованию, проведенному инженерами Google при участии ряда медицинских центров в США, компьютерные алгоритмы верно диагностируют признаки онкологического заболевания в 94% случаев, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Нейросеть Google тренировали на выборках пациентов, у которых было обнаружено злокачественное новообразование легкого. В прошлом году эта болезнь стала причиной смерти 160 тысяч человек в США и 1,7 миллиона в мире, пишет The New York Times.

Когда алгоритмам "скормили" 6716 снимков грудной клетки, сделанных методом компьютерной томографии, они угадали диагноз в 94% случаев. Когда диагноз ставился по одному снимку, ИИ-система оказалась надежнее шести опытных врачей-рентгенологов - у неё было меньше ложнопозитивных и ложноотрицательных результатов. В случае, когда были доступны предшествующие снимки, система и люди-специалисты шли вровень. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Medicine.

Однако пока нейросеть Google не готова для использования в клинических исследованиях. "Мы сотрудничаем с учреждениями по всему миру, чтобы понять, как эта технология может быть эффективно внедрена в клиническую практику", - сказал менеджер проектов в Google и автор статьи Даниэл Це.