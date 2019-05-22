Сидячий образ жизни и недостаток физических нагрузок являются главной причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Как выяснили исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, среди представительниц слабого пола с сердечно-сосудистыми заболеваниями более половины всегда пренебрегали спортом, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Согласно данным последних лет, женщины в возрасте от 40 до 64 лет все меньше и меньше занимаются спортом.

Ученые отметили, что большинство случаев развития заболеваний сердца можно было бы предотвратить, если регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать при этом здоровую сбалансированную диету.