По статистике, более 46% опрошенных женщин и 36% опрошенных мужчин страдают бессонницей. Таким людям врачи прописывают таблетки, воздействующие на тормозные системы мозга, усиливая их влияние на организм. Тогда человек расслабляется и засыпает, но его сон нельзя назвать глубоким, он не видит сны, а просыпаясь, не чувствует себя бодрым.

Как передает Day.Az, об этом пишет РЕН-ТВ.

По словам ученых, существуют три составляющие сна. Все они взаимосвязаны. Это три системы в мозге: активирующая, тормозящая и система внутренних часов.

Лекарственные препараты лишь смещают равновесие между ними в сторону сна. Однако ученые хотят найти способ засыпания без лекарств.

Среди последних немедикаментозных методов - гаджет для быстрого засыпания. Его авторы - сотрудники Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Он представляет собой небольшой черный куб с гранью в десять сантиметров. В нем три катушки, на них подается импульсный ток определенной частоты. Слабое электромагнитное поле воздействует на мозг и регулирует циркадные ритмы.

Его уже испробовали на добровольцах, им помогло, но в массы новинка пока не вышла.

А вот ученые из Сеченовского университета вместе с коллегами из Швейцарии стали работать над программой когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Точнее, они хотят научиться воздействовать на человека психологически, помочь избежать неправильных шагов при засыпании.

"Чаще всего у человека закрепляется бессонница, потому что он начинает беспокоиться о своем сне, вести себя неправильно. Он фиксируется на своих проблемах и не может от них избавиться", - говорят специалисты.

У прошедших такие двухнедельные курсы на 28% улучшается психологическое состояние, и человек легко засыпает.

У таблеток же много негативных последствий. Одно из них - привыкание или зависимость как от наркотиков.