Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает РИА Новости.

В новой редакции психологическими расстройствами, среди прочих, были признаны переутомление и игромания. Переутомление, также называемое "Синдром эмоционального выгорания" (СЭВ), описывается как "физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой". Чтобы признать болезнью чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми, у пациента в течение года должны наблюдаться признаки расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года.