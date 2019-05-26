"Вам обычную или газированную?" Этот вопрос, заданный официантом в ресторане, может заставить серьезно задуматься. И особенно тех из нас, кто предпочитает питаться правильно и вести здоровый образ жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, хорошо известно, что питье достаточного количества воды укрепляет иммунную систему, увеличивает энергетический потенциал и замедляет процессы старения. Но мы не то чтобы очень знаем, как на здоровье влияет вода газированная. Последнюю при этом адепты ЗОЖ и ПП выбирают довольно часто, мотивируя это тем, что вода без газа кажется им скучной.

Начнем с главного: да, газированная вода тоже способствует гидратации и помогает выводить разные ненужные вещества из организма с потом и мочой. И да, ее можно считать более здоровой альтернативой не только сладкой газировки, но любых напитков с добавлением сахара.

Из минусов газированной воды эксперты отмечают ее способность уменьшать количество выпитой за день жидкости. Звучит абсурдно? И тем не менее. Дело в том, что пузырьки газа могут привести к повышенному газообразованию и вздутию живота (читайте: повышенном у дискомфорту), так что мозг, связывая стимул и реакцию, не будет командовать руке тянуться к бутылочке с водой, когда в целом можно еще потерпеть.

На этом все.

Нет, газированная вода не разрушает зубную эмаль (в отличие от энергетиков) и не повреждает стенки кишечника. А также не делает многих других ужасов, о которых вы могли читать на сомнительных сайтах. Хотя она может доставлять определенные неудобства людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта - по той же причине, которая была озвучена выше.

Что касается газировки с дополнениями, то и она будет увлажнять системы организма не хуже, чем обычная вода или газированная вода без добавок. Другое дело, что здесь вы должны быть внимательны, чтобы не приобрести вариант с добавленными сахарами или искусственными ароматизаторами. И в этом смысле легче купить бутылку чистой газированной воды, чтобы добавить туда лайм, мяту или ягоды на свой вкус.