Для того, чтобы избежать набора лишних килограммов во время отпуска, следует ежедневно проверять свой вес. К такому выводу пришли американские ученые из университета Джорджии, выдержку из их исследования, которое будет опубликовано в июньском номере журнала Obesity, приводит EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ходе эксперимента было обследовано 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Добровольцы должны были постараться сохранить свой вес в течение двух месяцев. По окончании эксперимента выяснилось, что те, кто регулярно проходили процедуру взвешивания, либо похудели (в среднем на 0,8 килограмма), либо сохранили свой вес. При этом те, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 килограмма. По мнению ученых, причина кроется в том, что после частых взвешиваний люди все чаще начинают уделять спорту больше времени и тщательнее контролируют количество употребляемой пищи.