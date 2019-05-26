https://news.day.az/medicine/1123386.html Назван простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
Назван простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
Для того, чтобы избежать набора лишних килограммов во время отпуска, следует ежедневно проверять свой вес. К такому выводу пришли американские ученые из университета Джорджии, выдержку из их исследования, которое будет опубликовано в июньском номере журнала Obesity, приводит EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В ходе эксперимента было обследовано 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Добровольцы должны были постараться сохранить свой вес в течение двух месяцев. По окончании эксперимента выяснилось, что те, кто регулярно проходили процедуру взвешивания, либо похудели (в среднем на 0,8 килограмма), либо сохранили свой вес. При этом те, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 килограмма.
По мнению ученых, причина кроется в том, что после частых взвешиваний люди все чаще начинают уделять спорту больше времени и тщательнее контролируют количество употребляемой пищи.
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