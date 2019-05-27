Российские исследователи совместно с коллегами из Португалии и Франции создали новый метод диагностирования рака мочевого пузыря на ранних стадиях. Об этом пишет "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые нашли способ обнаруживать в организме человека обрывки ДНК из погибших атипичных клеток с фрагментами мутационной версии гена TERT. Точность метода позволяет обнаружить одну умершую раковую клетку среди сотен здоровых клеток.

По заверению ученых, разработанный тест является более простым и безболезненным относительно существующих сегодня систем диагностики, при этом для его использования не требуется специальное оборудование.