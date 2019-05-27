Фанаты здорового образа жизни привыкли строго отбирать продукты питания и обогащать рацион приемом поливитаминов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Да и обычные граждане порой забегают в аптеку, чтобы купить себе и детям "спасительный" флакончик с витаминками. Действительно ли нужны человеку эти добавки или аптечная реклама неоправданно преувеличивает их пользу для организма?

Витамин В3

Долгие годы считалось - да и сейчас интернет пестрит такой информацией, - что витамин В3 является буквально панацеей от болезней сердца и старческого слабоумия. В 2014 году это утверждение было опровергнуто. В масштабном исследовании участвовало почти 25 тысяч людей с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все - пациенты медицинских центров и клиник.

Долгое время все эти люди принимали витамин В3. Врачи сравнивали их данные и показатели больных, которые таких биодобавок не получали. Оказалось, что никакого толку от дополнительного приема витамина В3 нет. Он не снижает частоту сердечных ритмов, не повышает уровень так называемого "хорошего" холестерина, полезного для сосудов и мозга и, в целом, просто бесполезен.

Человеку вполне достаточно есть красную морскую рыбу (тунец, лосось) и обычную свеклу, чтобы получать достаточное количество этого элемента.

Витамин Е

Этот микроэлемент считается мощнейшим антиоксидантом. В США и ряде стран Европы его активно рекламируют как средство, способное предупредить онкологические заболевания. Это заблуждение было опровергнуто в 2011 году во время исследований мужчин, больных раком простаты.

Оказалось, что риск стать жертвой этой страшной болезни при дополнительном приеме витамина Е в разы увеличивается. Не стоит "кормить" аптеки в ущерб своему здоровью. Чтобы получить достаточный запас полезных веществ, лучше регулярно есть шпинат.

Фолиевая кислота (витамин В9)

Это вещество сейчас стало причиной настоящего ажиотажа. Считается, что фолиевая кислота повышает гемоглобин, стимулирует синтез "гормонов счастья" и вообще является чуть ли не панацеей от всех болезней. Это довольно опасное заблуждение. Витамин В9 можно принимать только беременным и женщинам, планирующим в ближайшее время стать матерью.

Он участвует в формировании новых клеток, что и требуется при беременности. У мужчин и дам, которые размножаться не собираются, дополнительный прием фолиевой кислоты может спровоцировать образование раковых клеток.

Витамин С

Врачи уже давно твердят, что прием аскорбиновой кислоты никоим образом не убережет от простудных заболеваний. Чрезмерное употребление этого витамина приводит к образованию камней в почках. Чтобы быть здоровым, человеку вполне достаточно периодически есть цитрусовые. И вкусно, и никакого вреда.

Антиоксиданты

Напуганное ростом раковых заболеваний человечество вовсю уповает на антиоксиданты. К ним относят витамины А, Е и опять-таки С. Считается, что эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, которые и приводят к образованию раковых клеток.

Из антиоксидантов давно сделали настоящий культ. А ведь если бы они помогали бороться с раком, медицина давно бы изобрела средство от этой страшной болезни. Прием антиоксидантов просто бесполезен. Чтобы быть здоровым, следует есть разнообразную и натуральную пищу, а все нужные витамины можно найти в ягодах и фруктах.